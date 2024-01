Campionidivita, 900 studenti all'evento di sport e inclusione

Oltre 900 studenti di 7 scuole superiori di Torino hanno partecipato alla seconda tappa del 2024 di #Campionidivita al teatro Colosseo di Torino, iniziativa nazionale promossa dalla società Rg e patrocinata dal Comitato italiano paralimpico. Partner ormai da molti anni Intesa Sanpaolo, che condivide l'impegno per l'inclusione sociale, l'importanza dei valori dello sport e l'attenzione alle nuove generazioni.

L'evento ha l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sul rispetto delle altre persone e delle loro diversità, sull'inclusione e la capacità di affrontare ogni sfida con determinazione e passione, elementi che si coniugano perfettamente con lo sport e con la competizione paralimpica.

All'incontro hanno partecipato tre campionissimi dello sport mondiale: insieme ad Andrea Lucchetta hanno dialogato con i ragazzi due grandi atleti paralimpici di livello mondiale, Oney Tapia e Oxana Corso, che hanno testimoniato come sia stato possibile da sportivi riscrivere in positivo la loro storia di vita. Sul palco anche Omar Hanafi, campione di Insuperabili, associazione nata a Torino nel 2012 per promuovere il calcio per persone con disabilità. "Lo sport è un portatore di valori straordinari e da tempo il Gruppo Intesa Sanpaolo si impegna per renderlo accessibile a tutti. Siamo convinti infatti che non ci sia cultura sportiva senza cultura dell'inclusione. Vivere questo momento di incontro con tanti giovani e grandi campioni, ciascuno con il proprio talento, ci riempie di entusiasmo" commenta Stefano Cappellari, responsabile Direzione regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo.





