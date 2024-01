Argotec assume a San Mauro, insieme pubblico e privato

Pubblico e privato fanno squadra per il piano di 100 assunzioni nel nuovo stabilimento Argotec di San Mauro. L'azienda, specializzata nella produzione di microsatelliti, ha firmato un protocollo d'intesa con l'Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale della Regione Piemonte che coordina i Centri per l'impiego, e il Comune di San Mauro per favorire la ricerca, la selezione e l'assunzione di personale nello SpacePark, un nuovo grande stabilimento che, dal 2025, nell'area dell'ex cartiera Burgo, ospiterà anche la sede societaria, al momento a Torino. I cento nuovi posti di lavoro potenzieranno l'attuale organico di 170 dipendenti: un piano straordinario di assunzioni, con varie figure ricercate, soprattutto ingegneri aerospaziali, elettronici, informatici e delle telecomunicazioni, ma anche profili tecnici per le operazioni di produzione, professionisti dell'area amministrativa, legale, marketing e comunicazione.

"Siamo orgogliosi che una realtà virtuosa come Argotec scelga di investire sul territorio. Come Regione abbiamo il dovere di mettere in campo ogni sforzo possibile per fare incontrare domanda e offerta, certi che sul territorio piemontese siano presenti competenze ed eccellenze uniche" sottolinea l'assessore regionale Elena Chiorino. "Questa collaborazione ci consente di supportare una realtà solida come Argotec nella ricerca di personale in possesso sia di competenze tradizionali sia nuove ed emergenti", aggiunge la direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro Federica Deyme. "Questo accordo rappresenta un ulteriore passo nel rilancio dell'area del Pescarito, con importanti ricadute sul tessuto socio economico e occupazionale della nostra città", commenta la sindaca Giulia Guazzora. "Il piano di assunzioni conferma le ambizioni e le prospettive di crescita del gruppo. Nell'ultimo anno abbiamo raddoppiato il numero dei dipendenti, in Italia e negli Stati Uniti, su questa falsariga intendiamo proseguire" spiega Romana Garavet alla guida della funzione Human Capital di Argotec .





