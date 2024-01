All'Istituto delle Rosine servizio per le future mamme

L'Istituto delle Rosine rinnova la sua storica mission sociale e propone "Il cerchio delle mamme", nuovo appuntamento dedicato alle donne prima e dopo il parto. Si tratta di incontri gratuiti settimanali a partire dal 16 febbraio.

Ogni appuntamento avrà una durata di due ore (ogni venerdì dalle 10 alle 12) e sarà condotto da una "counselor" professionista e da una psicologa perinatale, entrambe anche Doule (donne esperte nel campo materno e familiare) per offrire un servizio che approfondisce la puericultura e tutti gli aspetti legati alla maternità, alla genitorialità e ai primi anni di vita dei bambini. Una volta al mese sono anche previsti incontri con specialisti che di volta in volta approfondiranno argomenti diversi (nutrizionisti, esperti di pronto soccorso per neonati e esperti di altri temi e pratiche su cui sorgeranno domande via via, durante gli incontri).

Il cerchio delle mamme, che verrà presentato durante l'Open Day di sabato 3 febbraio presso l'Istituto delle Rosine (via delle Rosine, 11) dalle 16 alle 19, è uno spazio di confronto e scambio sulle domande che sorgono in chi si prepara ad affrontare la nascita di un bambino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA