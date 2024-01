Alessandria, odontoiatria e oculistica gratis per detenuti ed ex

È stata firmata ad Alessandria la prima convenzione per offrire cure odontoiatriche e oculistiche gratuite a detenuti ed ex della casa circondariale Cantiello e Gaeta e di quella di reclusione San Michele.

L'iniziativa - sostenuta dalla generosità di Regione Piemonte, Comune e Fondazione CrA - nasce dalla collaborazione tra la sede locale degli asili notturni Umberto I - operativa dal luglio 2023 - e l'associazione di volontariato Betel. Quest'ultima avrà il compito di individuare i pazienti, fissare gli appuntamenti e provvedere, se necessario, al trasporto. Sottoscritta da Pier Giuseppe Rossi e Francesco Bombonato, la convenzione riguarda visite, interventi, costruzione e installazione di protesi, manutenzione, prescrizione e fornitura di lenti.

"Ad Alessandria in molti, attraverso Caritas e Cissaca, chiedono l'assistenza dei nostri medici volontari - spiega Rossi -. Nel 2023 abbiamo realizzato oltre cento interventi odontoiatrici, ma prevediamo di raggiungere quota seicento entro fine 2024. Sul fronte oculistico pensiamo di passare dalle settanta prestazioni a circa cinquecento. Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo nuovo accordo che ci permette di aiutare un'altra categoria sociale debole".



