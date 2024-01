A Torino torna la corsa rosa per la salute e lotta al cancro

Con un nuovo percorso da piazza Vittorio a piazza San Carlo, dove sarà nuovamente allestito il Villaggio della prevenzione e del benessere, torna anche quest'anno, l'1, 2 e 3 marzo, Just The Woman I Am, la corsa e camminata di 5 chilometri per raccogliere fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. Organizzata da Cus Torino, in collaborazione con Università e Politecnico, la manifestazione ha due modalità di partecipazione, in presenza seguendo il percorso dell'evento, o virtualmente, scegliendo dove percorrere i 5 chilometri e condividendo l'esperienza sui social.

Quest'anno inoltre, col supporto della Regione Piemonte, è stato pubblicato un bando rivolto ai Comuni per realizzare sul loro territorio un percorso per Jtwia. Fra i vincitori, annunciati oggi, anche il Comune di Bardonecchia. "È un grande orgoglio per noi - dicono la sindaca Chiara Rossetti e la consigliera comunale Alessia Timon -. Si parlerà di sport, prevenzione e solidarietà, valori in cui la nostra amministrazione crede". Fra i progetti collaterali di questa 11/a edizione c'è un programma per le scuole al Villaggio della prevenzione, la mostra fotografica '10 anni insieme', lo yoga in piazza, serate di pattinaggio al Palavela e una corsa camminata al parco Michelotti per allenarsi con la campionessa Eleonora D'Elicio e l'attrice Giorgia Goldini. Con i fondi dell'edizione 2023 sono stati finanziati quattro assegni di ricerca su temi legati alla salute e qualità della vita delle donne.



