A Torino Seeyousound, festival del cinema dedicato alla musica

Torna a Torino, dal 23 febbraio al 3 marzo, Seeyousound International Music Film Festival, unico festival in Italia interamente dedicato al cinema a tematica musicale. Seeyousound celebrerà 10 anni all'insegna dell'unione tra suono e immagine con un ricco programma di 10 giorni composto da 90 titoli - tra lunghi, documentari, corti e videoclip di cui 30 in anteprima italiana - e 24 eventi live.

A dare il via alla festa venerdì 23 febbraio alle 20.45 Alison Ellwood, in sala per l'anteprima italiana del suo Let The Canary Sing dedicato alla cantautrice e icona dell'empowerment femminile Cyndi Lauper. Si prosegue con opere dedicate a nomi mitici della storia della musica come Fatboy Slim, i The Birthday Party di Nick Cave, Little Richard, Joan Baez, il duo della bossa nova Tom Jobim e Elis Regina, il percussionista Max Roach o a personaggi sorprendenti come i Gogol Bordello, la provocatrice Brigitte Fontaine, il padre della techno Morton Subotnick, band chiave come Crass e Earth, correnti che hanno segnato un'epoca come da dancehall giamaicana trapiantata a NY, la dance anni '70 di Nicky Siano e lo Studio 54 - che sarà ospite al festival - ancora lo studio di design Hipgnosis, autore di copertine mitiche raccontato da Anton Corbjin.

In tutto 60 ospiti dall'Italia e dal mondo, tra registi, attori, giurati e artisti, con alcuni grandi ritorni come Julien Temple che sarà insignito di un premio alla carriera e porterà in sala 4 perle dal suo archivio ripercorrendo vita e opere di artisti come The Clash, Sex Pistols e Keith Richards. A Torino anche i registi Yohan Malka di Sankara; Aaron Trinder di Free Party: A Folk History; Jak Hutchcraft per Fatboy Slim: Right Here, Right Now; Giorgio Guernier di Never a Masterplan; Brandon Spivey per Crass - The Sound Of Free Speech; Giorgio Testi di Who To Love; Roberto Delvoi con Anche l'asfalto suona - un viaggio senza meta di 19'40''; Francesco Coppola per Certo che sto bene e Gregory Fusaro di Se il cielo è tradito. La storia di Claudio Galuzzi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA