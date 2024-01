Terme: Act Consumatori Acqui incontra il governatore Cirio

Act Consumatori ha incontrato, al Palazzo della Regione Piemonte, il governatore Alberto Cirio per parlare della situazione termale ad Acqui (Alessandria).

Presenti anche gli assessori Marco Protopapa e Vittoria Poggio, oltre al sindaco Danilo Rapetti.

Come riferito in una nota dell'associazione, illustrati gli ultimi sviluppi giudiziari sulla cessione delle quote sociali già detenute dalla Regione e andate nel 2016 a Finsystem. "La guardia di finanza - spiega Massimo Antonucci, presidente Act - ha rilevato un danno erariale di quasi 7 milioni, per i quali pende alla Procura della Repubblica di Torino un procedimento penale per la turbata libertà degli incanti e false comunicazioni sociali. Sulle responsabilità personali si esprimerà la Magistratura. Su quelle politiche, per gli amministratori, è stato miope non considerare strategiche per la Regione le Terme di Acqui e folle venderle al privato. Ci è stato assicurato il massimo impegno affinché l'acqua termale torni in mano pubblica e sia restituita ai cittadini".

Varie le possibilità di intervento: dall'acquisizione delle quote societarie, alla gestione delle concessioni in scadenza nel 2025. Sarà dato mandato alla Provincia di Alessandria di approfondire, con uno studio, le altre fonti esistenti, oltre a nuovi modelli gestionali che possano coinvolgere la Regione.

"Il monopolio sulle Terme va rotto", aggiunge il sindaco Rapetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA