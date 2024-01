Rivoli si candida come Capitale dell'arte contemporanea

Rivoli punta a diventare Capitale italiana dell'arte contemporanea. Un'opportunità da un milione di euro. A prevedere questo titolo - che si affianca a quelli di Capitale della Cultura e di Capitale del Libro - è una misura della manovra messa a punto dal governo a dicembre. Il bando in base al quale verrà fatta la selezione, che dovrebbe riguardare città medie e piccole, non è stato ancora pubblicato. La cifra dovrà essere utilizzata per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea.

Hanno parlato della candidatura della cittadina piemontese la presidente del Castello di Rivoli Museo di arte contemporanea, Francesca Lavazza e il nuovo direttore Francesco Manacorda.

"E' un'opportunità che la città di Rivoli non può farsi sfuggire. Un finanziamento che darebbe prestigio al nostro museo. Ho trovato subito la sponda della Regione Piemonte e del Comune di Torino, soci del Museo, oltre a quella del presidente del Museo. Se lavoreremo in squadra porteremo a casa un grande risultato. Dovremo sederci a un tavolo per disegnare le linee di indirizzo, hanno dato tutti la loro disponibilità", spiega il sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli.



