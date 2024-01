Manacorda, Castello di Rivoli sempre più nel cuore del pubblico

Un museo che attragga gradualmente sempre più visitatori ed entri 'nel cuore del pubblico', che sia internazionale con un ruolo di diplomazia culturale e di tessitura sociale e abbia una vocazione pedagogica. Così il nuovo direttore Francesco Manacorda presenta la sua visione del Castello di Rivoli.

"La missione principale di un museo di arte contemporanea è quella di incastonare l'arte nella società civile rendendola visibile, rilevante e significativa. Il museo ha chiari doveri verso il pubblico, gli artisti e la cultura di cui è strumento.

Deve costruirsi intorno una comunità di persone che comprendano, interpretino e partecipino alle innovazioni artistiche" spiega il direttore che prende il testimone da Carolyn Christov-Barkagiev. "Il museo deve accompagnare il pubblico alla scoperta di terreni sconosciuti, deve amplificare la voce degli artisti e permettere loro di rappresentare i temi più urgenti" aggiunge. "Con l'ingresso del nuovo direttore il Castello di Rivoli conferma la propria identità nel contesto artistico internazionale con una programmazione di grandissima qualità. Il Castello, che nel 2024 festeggia i 40 anni, è un unicum e vuole essere un punto di riferimento per un pubblico sempre più ampio" afferma Francesca Lavazza, presidente del museo.

La nuova stagione si apre a fine aprile con la retrospettiva dedicata a Rossella Biscotti e in contemporanea la mostra Paolo Pellion di Persano. La semplice storia di un fotografo. In autunno partiranno vari progetti legati ai 40 anni del Museo e verrà presentata la monumentale installazione dell'opera di Gabriel Orozco. A fine ottobre, in concomitanza con Artissima, il primo grande progetto espositivi curato da Manacorda 'Mutual Aid - Arte in collaborazione con la natura', una mostra che coinvolge artisti che sin dagli anni sessanta hanno lavorato sulla questione ecologica.



