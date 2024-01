Juve, stop a trattativa con Atletico Madrid per Kean

C'è stato un brusco stop nella trattativa tra la Juventus e l'Atletico Madrid per Moise Kean, il trasferimento dell'attaccante in prestito in Spagna rischia seriamente di saltare. Dopo le visite mediche svolte con lo staff dei Colchoneros, infatti, sono state fatte valutazioni sull'infortunio del bianconero alla tibia, con i tempi di recupero ritenuti più lunghi rispetto a quelli previsti sotto la Mole. Kean, quindi, non passerà All'Atletico Madrid, ma ha ancora tempo fino alle ore 20 di giovedì primo febbraio per cercare una nuova sistemazione.



