In catalogo multimediale R'accolte 2 opere del casalese Guala

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria partecipa, con 2 dipinti a olio del pittore casalese Pier Francesco Guala (1698-1757), al progetto nazionale 'R'accolte', grande catalogo multimediale promosso dalla Commissione per i Beni e le attività culturali dell'Associazione Fondazioni e Casse di Risparmio.

'Giaele e Sisara' (1737 circa) e 'Sansone e Dalila' (1745 circa), fino al 31 marzo, saranno visibili al pubblico del web in occasione della mostra 'Pàthos. Valori, passioni, virtù', a cura di Angelo Mazza. Saranno esposti, anche, in una sala del Broletto di Palatium Vetus ad Alessandria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA