Gtt, sciopero trasporto locale Fast Confsal il 10 febbraio

Il Gruppo torinese trasporti comunica che l'organizzazione sindacale Fast-Confsal ha dichiarato per il 24 febbraio uno sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore. Le fasce di garanzia, annuncia Gtt, prevedono per il servizio urbano e suburbano, la metropolitana, gli assistenti alla clientela e il personale addetto ai centri servizio al cliente, la presenza del servizio dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Per il servizio extraurbano e il bus sostitutivo della ferrovia Sfma (linea aeroporto-Ceres) sarà garantito il servizio dall'inizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30.



