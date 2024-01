Flc Cgil ad Alessandria, 'No all'autonomia differenziata'

Prima tappa in Piemonte, oggi ad Alessandria, della 'Carovana dei diritti'. Il camper della Flc Cgil nazionale sta attraversando tutta l'Italia, "per affermare - spiegano dalla Camera del lavoro provinciale - l'importanza di una nazione unita, che non può essere divisa dall'autonomia differenziata". I grandi temi in gioco: la questione salariale nei settori della conoscenza, il lavoro precario e la dignità, la privatizzazione e il de-finanziamento della scuola, dell'università, della ricerca e dell'Afam (Alta formazione artistica e musicale).

Da piazza Garibaldi il camper ha raggiunto il Teatro Ambra, dove si è tenuta un'assemblea pubblica. Domani appuntamento ad Asti; il primo febbraio a Torino; il 2 e 3 a Biella; dal 3 al 5 a Novara e Vco; il 6 a Vercelli e Valsesia. Chiusura del tour regionale il 7 a Cuneo.



