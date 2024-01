Appalti pubblici, Agenzie Ue a Torino alla ricerca di fornitori

Aiutare le aziende a partecipare alle gare d'appalto internazionali per forniture, servizi, lavori e consulenze. E' l'obiettivo del meeting Doing Business with the Agencies of the European Union: più di 60 incontri di approfondimento e momenti formativi con oltre 100 imprese, enti, istituzioni e Università provenienti da tutta Italia, in particolare dal Piemonte. Sono presenti a Torino, a Palazzo Madama, 13 Agenzie dell'Unione Europea.

L'evento, promosso dalla European Training Foundation, è stato organizzato da Ceipiemonte e rientra nel progetto Tender, finanziato dalle Camere di commercio di Torino, Cuneo e Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Gli appalti pubblici, che rappresentano circa il 14% del Pil dell'intera Unione europea, sono il processo attraverso cui le Agenzie europee acquistano lavori, beni o servizi dalle aziende.

"Il progetto Tender, unica esperienza italiana di supporto alle gare internazionali, è una delle nostre iniziative più longeve e più di successo: solo nell'ultimo biennio 2022-2023, le aggiudicazioni da parte delle aziende hanno superato la cifra di 1 milione e 700mila euro. Oggi per la prima volta in Europa siamo riusciti a riunire qui a Torino 13 Agenzie dell'Ue alla ricerca di fornitori" spiega il presidente della Camera di commercio di Torino Dario Gallina. "L'incontro è un'opportunità unica per facilitare il dialogo tra le stazioni appaltanti e il mercato, con l'obiettivo di condividere conoscenze e competenze per migliorare la qualità e la sostenibilità dei beni e dei servizi, a beneficio dei cittadini" aggiunge Pilvi Torsti, direttrice della European Training Foundation. "Siamo al fianco delle pmi supportandole nella partecipazione a gare d'appalto e progetti internazionali: negli ultimi 3 anni sono state oltre 500 le segnalazioni di tender internazionali, 100 le offerte di gara presentate da nostre imprese e 15 gli appalti aggiudicati" commenta Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte.



