Torino: per Buongiorno niente intervento chirurgico

Alessandro Buongiorno non dovrà operarsi, è questo l'esito del consulto medico cui si è sottoposto il difensore del Torino a Roma. "Alla luce del quadro strumentale e della visita clinica, è stata data indicazione di proseguire la terapia conservativa che il difensore porterà avanti nelle prossime settimane.

Il quadro verrà rivalutato alla fine della riabilitazione, prima della ripresa in campo con la squadra" fa sapere il club granata in una nota ufficiale. I tempi per rivederlo in campo, dunque, si aggirano intorno ai 30 giorni, con il giocatore che potrebbe rientrare a marzo.



