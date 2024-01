Smog, a Torino confermato lo stop ai diesel Euro 5

Prosegue fino a mercoledì,a Torino, il blocco dei veicoli diesel fino agli Euro 5. In base ai dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte, che evidenziano il superamento del valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di Pm10 nell'aria per tre giorni consecutivi, è infatti confermato il livello arancione del semaforo anti smog.

Il divieto di circolazione è in vigore dalle 8 alle 19, per i veicoli diesel per il trasporto di persone Euro 3, 4 e 5 e per il trasporto di merci Euro 3 e 4 . Fermi per tutto il giorno i ciclomotori Euro 0 e 1. Mercoledì la prossima rilevazione.





