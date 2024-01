Protesta dei trattori, nuovo presidio nel Cuneese

Dopo la prima manifestazione a Cuneo dello scorso 22 gennaio, il movimento di protesta "No farmers, no food, no future" ha organizzato oggi pomeriggio a Mondovì una nuova mobilitazione.

Una settantina di agricoltori e allevatori si sono ritrovati nella centrale piazza Ellero, con i loro trattori, per manifestare la loro contrarietà alle direttive dell'Unione Europea: tra le scritte inalberate sui trattori gli slogan "Nei nostri campi grano e vacche, non pannelli solari" e "Non vi faremo mangiare insetti". I manifestanti mettono al centro delle rivendicazioni anche la scarsa redditività delle loro produzioni.

Per la mattina di mercoledì prossimo è annunciato un nuovo corteo a Cuneo, con partenza dalla frazione San Rocco Castagnaretta.



