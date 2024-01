Protesta dei trattori, corteo di 250 agricoltori ad Alessandria

Un corteo di agricoltori ha attraversato oggi Alessandria, partendo dal presidio di protesta allestito da sabato scorso alla periferia della città, su iniziativa del Coordinamento Agricoltori Alessandria-Asti. Erano circa 250 e, dopo un comizio nel cento cittadino, hanno consegnato al prefetto di Alessandria, Alessandra Vinciguerra, un documento nel quale, tra le altre cose, vengono documentati i prezzi i prezzi di vendita dei principali alimenti messi a confronto con le cifre pagate ai produttori.

"Non siamo qui per fare danni, - ha detto un portavoce del comitato - ma per parlare con la politica, battere i pugni se necessario. Non siamo affiliati a nessuna sigla, a nessun movimento. Vogliamo essere ascoltati e far presente le nostre condizioni di vita e lavoro, visto che siamo stati ignorati per troppo tempo. Chiamano gli agricoltori quando nevica, quando ci sono le alluvioni e per mettere a posto il territorio quando ci sono le emergenze. Ma poi fanno di tutto per ostacolare il lavoro di un settore fondamentale come quello delle produzioni agricole".

Una delegazione dei manifestanti ha incontrato anche il presidente della Provincia, Enrico Bussalino. "Siamo qui a protestare - ha detto una giovane allevatrice, Giada - perché non riusciamo più ad andare avanti. L'unica cosa che intende fare l'Ue è installare intere distese di fotovoltaico o lasciare le terre incolte. Non ci danno il permesso di coltivare, non sappiamo più come gestire questa agricoltura. La situazione è ormai insostenibile".



