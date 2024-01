Pedone ferito da un palo stradale sradicato da una volante

Un uomo, questa mattina, è stato travolto da un palo della segnaletica stradale abbattuto da un'auto della polizia. L'incidente è avvenuto nel centro di Torino, in via Saluzzo angolo corso Dante.

A quanto si apprende la volante, che è ancora da chiarire se fosse impegnata o meno in un inseguimento, si è scontrata con un'altra vettura, per poi finire la sua corsa contro il palo, che cadendo ha colpito in pieno il pedone.

L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato non in gravi condizioni all'ospedale Mauriziano. Sul posto è giunta la squadra infortunistica della polizia locale di San Salvario, a cui spetta il compito di effettuare i rilievi e ricostruire quanto accaduto.



