Osservatorio Fmpi, nel 2024 crisi di liquidità graverà sulle pmi

"Il 2024 sarà un annus horribilis di crisi di liquidità per le Pmi piemontesi". Lo rivela sostiene uno studio di Luca Pantanella, presidente dell'Osservatorio Economico FMPI - Federazione Piccole e Medie Imprese, che in regione conta più di 500 aziende su oltre 6mila in Italia.

"Per quanto nel 2023, dopo anni di recessione dal 2019 a oggi, il fatturato sia tornato a crescere in media di circa l'1% in più, sono comunque a rischio le prospettive di sviluppo e consolidamento. - spiega Pantanella - A dare il segno meno soprattutto le liquidazioni volontarie, cresciute di circa il 20%, per l'incremento dei ritardi nei pagamenti considerati gravi, che sfiorano ormai i tre mesi dopo la scadenza dei termini concordati. E con essi anche le insolvenze, che incidono pericolosamente sulla stabilità dei bilanci, contribuendo a profilare un quadro economico fortemente incerto e perturbato".

Infine, "La crisi energetica in corso, il perdurare del caro-carburanti e il continuo rialzo dei tassi d'interesse bancari - chiosa Pantanella - sono una spada di Damocle che mina profondamente le prospettive future delle piccole realtà produttive, artigianali, commerciali e manifatturiere del territorio, con circa 3.000 soggetti economici costretti a chiudere i battenti entro il dicembre scorso".



