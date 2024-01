Ospedale di Verduno, inaugurati il nido e la neonatologia

L'ospedale di Verduno (Cuneo) ha inaugurato ufficialmente il Nido e la nuova Neonatologia, già operativi da fine 2022. Si tratta di una parte della più ampia rifunzionalizzazione dell'intera Area Materno-Infantile, che ha permesso di innovare i processi di gestione del percorso nascita, migliorando gli spazi dedicati e integrando le azioni di telemedicina.

Il progetto Near To Care, esempio di partenariato pubblico-privato sperimentale che ha permesso di realizzare queste iniziative, è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando "HOSPEEDAL, acceleriamo l'innovazione della sanità", vinto dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra in partenariato con l'Asl Cn2.

All'odierna presentazione presso l'ospedale "Michele e Pietro Ferrero" hanno preso parte il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi e il presidente della Compagnia di San Paolo Francesco Profumo. La seconda parte dell'evento ha previsto un tour guidato all'interno dell'Area Materno-Infantile, per permettere a tutti i convenuti di poter toccare con mano i progetti realizzati grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA