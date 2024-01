Noleggia un'auto per compiere furti, fermato dalla polizia

Polizia e carabinieri costantemente impegnati in un'incisiva attività di controllo sul territorio alessandrino, in particolare nei Centri commerciali.

Gli agenti del distaccamento di Acqui Terme (Alessandria) della polstrada hanno fermato un'auto alle porte del capoluogo di provincia, diretta in città. Verificato attraverso le banche dati, che il conducente l'ha noleggiata e non restituita, e che il veicolo ha un valore di oltre 40mila euro, hanno visto che a bordo c'erano due borse da donna, contenenti un cellulare, circa 2mila euro in banconote di grosso taglio e monili in oro.

Ulteriori indagini, effettuate con i carabinieri, hanno consentito di individuare una co-autrice di furti con destrezza nei parcheggi di alcuni centri tra Alessandria e Asti. Il conducente della vettura fermata è stato denunciato per furto aggravato, appropriazione indebita e ricettazione; la complice per uso illecito di carta di credito. Consolidato il modus operandi, con la tecnica delle monetine: individuata una donna sola che carica la spesa in macchina, uno la distrae e l'altro ne approfitta per sottrarre la borsa o altro dall'auto lasciata momentaneamente aperta.

I carabinieri della compagnia di Tortona - guidati dal capitano Domenico Lavigna - hanno invece arrestato due donne cubane. Nelle loro borse sono stati trovati nascosti cosmetici per 340 euro, sottratti in un supermercato. A chiamare il 112 il personale di vigilanza, dopo averle bloccate oltre le casse.

Denunciati tre romeni - due uomini e una donna - per il furto di 23 bottiglie di liquori del valore di 330 euro. Anche loro avevano nascosto la merce negli zaini.



