Nasce Alias, incontri sulla traduzione a Torino dall'1 febbraio

Nasce Alias, il progetto della Fondazione Circolo dei lettori e della Scuola del libro sulla traduzione, con la prima edizione di un simposio sul tradurre, su chi traduce e chi sogna di farlo. Tra giovedì 1 e sabato 3 febbraio a Torino al Circolo dei lettori si alternano incontri dedicati alla teoria e alla pratica di uno dei più affascinanti mestieri legati al mondo del libro. "Tradurre non è tradire, è il contrario: far dialogare fra loro lingue, parole, voci di autrici e autori è il principio stesso di ogni arte, non soltanto della letteratura. Perché la cultura è essa stessa traduzione, messaggio che passa fra chi scrive e chi legge. Ancora una volta, George Steiner ci illumina sull'evidenza che 'capire' significa sempre 'decifrare', anche quando la comunicazione avviene all'interno della stessa lingua.

Tradurre è anche avere nelle mani, nella testa e nel cuore un mestiere bellissimo che è un confronto quotidiano, intenso e appassionante, in cui ogni giorno le lingue regalano e si regalano qualcosa di nuovo" commenta Elena Loewenthal, direttrice della Fondazione Circolo dei lettori.

"Le nostre letture sono spesso mediate dal lavoro invisibile di chi, dietro le quinte di un testo, ha sapientemente (ri)costruito scenografia, dialoghi, costumi, luci di quello spettacolo favoloso che è l'opera letteraria, che sembra svolgersi sotto i nostri occhi come fosse nato nella lingua che conosciamo. Le traduzioni ci portano in mondi e tempi che ci diventano familiari anche se concepiti con altri segni, in altre latitudini. Alias racconta tutto questo. È dedicato a chi i libri in traduzione li legge e desidera indagare quella metamorfosi e a chi quel mestiere alchemico vorrebbe farlo suo" afferma Marco Cassini della Scuola del libro.

Alias inaugura giovedì alle 21 al Circolo dei lettori con l'attrice Valentina Lodovini che legge Margaret Atwood.



