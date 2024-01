Malattie tropicali neglette, Torino accende la Mole

Anche Torino si illumina per la Giornata mondiale per le Malattie Tropicali Neglette. Domani la Mole Antonelliana sarà uno dei cento monumenti in tutto il mondo a essere illuminato di viola e arancione per sostenere la campagna '100% Committed to end neglected tropical diseases' con la quale l'Oms si pone l'obiettivo di eliminare almeno una di queste malattie in cento nazioni entro il 2030.

Sempre un occasione della Giornata mondiale, dopo il successo dello scorso anno a Torino, da oggi al 2 febbraio all'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma sarà ospitata la mostra fotografica 'Salute dimenticata. Immagini per ricordare le Ntds'. Si tratta di patologie scatenate da un'ampia varietà di agenti patogeni, tra i quali virus, batteri, parassiti e funghi, che colpiscono su scala mondiale oltre un miliardo di persone, circa una su cinque, e sono tendenzialmente legate alla povertà e alla fragilità sociale.



