Luxuria, 'Sandra Milo tra le persone più buone dello spettacolo'

Il Museo Nazionale del Cinema e il Lovers Film Festival apprendono con sgomento della scomparsa di Sandra Milo che aveva compiuto 90 anni nel 2023. L'attrice, nel 2021, era stata madrina del Lovers Film Festival diretto da Vladimir Luxuria. "Una notizia drammatica che mi ha colta di sorpresa. Sandra Milo è stata una delle persone più buone che io abbia conosciuto nel mondo dello spettacolo. Sempre a disposizione. Sempre energica. Non è solo la perdita di una grande attrice, di un punto di riferimento per il mondo del cinema mondiale. Non è, per me neanche solo la perdita della madrina 2021 del festival che dirigo, ma soprattutto la perdita di un'amica dolce come la sua voce" afferma Vladimir Luxuria.

"Sandra Milo è stata per generazioni di italiani un'icona di talento e bellezza, inesauribile nella sua ironia e nel suo entusiasmo per la vita. Averla avuta come madrina al Lovers Film Festival è stato un onore e un piacere: il suo spirito frizzante e irrefrenabile è riuscito a coinvolgere tutti, ci mancherà quell'intelligente leggerezza che solo lei aveva" ricordano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema.



