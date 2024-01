Il WineSicily in tour al Mercato Centrale di Torino

Arriva a Torino Wine Sicily, la manifestazione che punta a valorizzare il patrimonio vitivinicolo ed enogastronomico della Sicilia. La seconda edizione della rassegna, sostenuta dall'Assessorato al Turismo e delle Attività Produttive della Regione Sicilia, si svolgerà al Mercato Centrale Torino il 2 e 3 febbraio (la prima edizione si è tenuta a Milano).

Saranno presenti con le ultime novità lanciate sul mercato oltre venticinque aziende siciliane, da Fazio a Planeta, Cantine Fina, Principi di Spadafora, Salvatore Tamburello, Terre di Gratia, Ilenia Coppola, Tenute Botticella, dal versante etneo l'azienda Al-Càntara, l'azienda messinese Tenuta Rasocolmo, e ancora Tenute La Favola, Costantino Wines, Kaggera. Spazio anche per i distillati siciliani, con la degustazione di Gin ed Amari nostrani.

"Il radicamento del brand WineSicily nel territorio nazionale è un obiettivo del nostro team produzione. Abbiamo scelto Torino per questa seconda edizione complice la partnership con il Mercato Centrale. Siamo convinti che questa tipologia di eventi siano utili a promuovere non solo le eccellenze vitivinicole della nostra regione, ma anche a favoriscono un percorso di incoming turistico in Sicilia" affermano gli organizzatori della manifestazione.

WineSicily in Tour non sarà solo un evento di degustazione di vino o cibo siciliano, venerdì 2 Febbraio alle 17.30 ci sarà un momento dedicato all'identità siciliana, ai percorsi sulla promozione dei tour enoturistici e alla valorizzazione della filiera produttiva.



