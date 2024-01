Auto: Ac Biella celebra passaggio Rally Monte-Carlo Historique

La 26° edizione del Rally Storico di Monte-Carlo, grazie all'organizzazione dell'Automobile Club Biella, transiterà nella città piemontese il 1 febbraio tra via Repubblica, viale Matteotti, Giardini Zumaglini, via Lamarmora, Piazza Vittorio Veneto. Cittadini e turisti potranno ammirare le magnifiche auto che hanno preso parte al Rally di Monte-Carlo tra il 1911 e il 1983 appartenenti ai 140 equipaggi provenienti da tutto il mondo grazie anche alla collaborazione con AC Milano e il suo presidente Geronimo la Russa e con AC Monaco.

"Siamo orgogliosi d'essere stati promotori del passaggio di questa bellissima gara a Biella. La nostra provincia vanta una grande passione e storia sportiva, con ben 5 gare di campionato Italiano all'attivo, e per un Automobile Club che nel 2023 ha festeggiato i 110 anni di attività accogliere questo prestigioso Rally significa prender parte ad un racconto storico meraviglioso del mondo dei motori" dichiara il presidente dell'Automobile Club Biella Andrea Gibello. "Abbiamo deciso di allargare la festa aggiungendo una serata speciale, aperta a tutti quanti hanno prenotato il biglietto gratuito, per celebrare i campioni del motorsport il giorno prima dell'arrivo del Monte-Carlo Historique".

Il 31 gennaio, il giorno precedente al passaggio, all'Auditorium di Città Studi, saranno i protagonisti del passato a raccontare uno dei Rally più noti e amati: Massimo "Miki" Biasion, Piero Liatti, Francois Delecour, Fabrizia Pons, Federico Ormezzano e Rudy Dalpozzo saranno protagonisti della "Serata dei Campioni" organizzata dall'Automobile Club Biella. La serata sarà condotta dal giornalista sportivo Alessandro Alciato.

ll 26° Rally Monte-Carlo Historique si preannuncia, ancora una volta, un evento straordinario, grazie alla diversità e all'autenticità del suo percorso, a cominciare dal ritorno di Glasgow e Milano come città di partenza. Questa edizione 2024 sarà seducente come auspicato dal Comitato Organizzatore dell'Automobile Club de Monaco (ACM), con diverse Prove di Regolarità (SR) nel menu dove sono state scritte pagine leggendarie dell'evento. Gli equipaggi si sfideranno ancora una volta per vincere una delle più importanti corse automobilistiche storiche.



