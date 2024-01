Aste Bolaffi, venduto +7,8% nell'ultimo anno

Aste Bolaffi ha chiuso il 2023 con un venduto che ha sfiorato i 40 milioni di euro, +7,8% rispetto all'anno precedente.

"È stato un anno molto positivo, contraddistinto dalla crescita di numerosi dipartimenti e dalla vendita memorabile di un lavoro multiplo di Alighiero Boetti per 525mila euro in occasione dell'asta di Arte Moderna e Contemporanea di novembre" sottolinea Filippo Bolaffi, amministratore delegato della casa torinese.

La numismatica si conferma il settore trainante con aggiudicazioni superiori ai 9 milioni. Il Top Lot del 2023 è stato un raro 100 Lire Aratrice del Regno d'Italia, coniato nel 1927 e battuto per una cifra superiore ai 165mila euro (diritti inclusi).

In crescita, oltre all'arte moderna, anche i ricavi provenienti dalle aste di gioielli, che nel 2023 hanno fatto registrare la vendita di un diamante non montato, taglio brillante, dal peso di 9,01 carati per oltre 286mila euro.

All'asta di francobolli dello scorso Ottobre, una collezione comprendente numerose emissioni in multiplo del periodo della Repubblica Popolare Cinese è stata battuta per 213.500 euro.

In questo scenario calano leggermente i compratori provenienti dall'estero, che arrivano principalmente da Usa, Gran Bretagna e Francia, e si attestano al 42% del totale.

"L'enorme burocrazia del nostro Paese finisce per scoraggiare gli stranieri, che a parità di oggetto preferiscono altre piazze meno problematiche. - prosegue Bolaffi - Il nuovo Sistema informativo degli Uffici Esportazione (Sue) aggiunge complicazioni nella gestione delle pratiche e totale arbitrarietà da parte delle singole soprintendenze nell'interpretare come dar seguito ai dati inseriti".

Il calendario 2024 di Aste Bolaffi si apre martedì 30 Gennaio alle 14.30 con la vendita all'incanto dedicata ai giocattoli in modalità Internet Live. I



Riproduzione riservata © Copyright ANSA