A Torino il primo 'bar formativo' per disabili cognitivi

A Torino apre il primo 'bar formativo' gestito da ragazzi con la sindrome di Down e con disabilità cognitive. Si chiama Tribe Up&Down e sarà inaugurato il primo febbraio in Corso Dante 12. L'iniziativa è di Patrizia Faidiga e Roberto Canu, imprenditori e coach torinesi, che hanno voluto "costruire un'attività inclusiva professionale, ma anche di crescita personale".

L'evento, che ha ottenuto il patrocinio della Città Metropolitana, sarà illustrato in conferenza stampa il 3 febbraio alla presenza dell'assessore alle Politiche sociali Jacopo Rosatelli, della consigliera con delega all'istruzione Caterina Greco, e del preside dell'Istituto Beccari, Pietro Rapisarda.

L'1,2 e 3 febbraio il bar ospiterà un dj set a cura di un giovane dj con disabilità cognitive, Dj Fedex.



