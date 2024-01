Protesta con 250 trattori ad Alessandria, previsti due cortei

Raduno di protesta con 250 trattori, alla periferia di Alessandria, fino al 3 febbraio, promosso dal Coordinamento agricoltori autonomi di Alessandria e Asti. Il presidio, avviato ieri, in Viale Milite Ignoto, segna l'avvio di una serie di iniziative: oggi pomeriggio i promotori hanno organizzato la 'Giornata didattica dell'agricoltura' per "invitare famiglie e bambini a conoscere il mondo dell'agricoltura, spiegata direttamente dai produttori".

Domani pomeriggio gli agricoltori che hanno aderito al coordinamento andranno, a piedi, in corteo a piedi dal presidio fino a piazza della Libertà, dove terranno un comizio davanti a Palazzo Ghilini, sede della Prefettura. Mercoledì un altro corteo, questa volta di trattori, diretto verso la tangenziale e il casello di Alessandria Ovest della autostrada A21 Torino-Piacenza. La chiusura del presidio è prevista sabato 3 febbraio: per quella data gli Agricoltori Autonomi hanno invitato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

"La nostra è una protesta apolitica, nel pieno rispetto della legalità - rimarcano Gabriele Ponzano e Gian Piero Ameglio, portavoce del Movimento - non contro qualcuno, ma per qualcuno: per il futuro delle nostre famiglie e aziende. E garantire cibo sano e italiano".



