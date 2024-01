Alessandria, agricoltori in presidio incontrano le famiglie

Nel secondo giorno di presidio del Coordinamento Agricoltori Autonomi Alessandria-Asti, alla periferia di Alessandria, i manifestanti incontrato i cittadini, tra cui molte famiglie, per illustrare i motivi della mobilitazione che sta attraversando l'Italia e l'Europa per chiedere "stabilità nei prezzi di vendita e acquisto, revisione della Politica agricola comunitaria tracciabilità delle produzioni, semplificazione, contenimento della fauna selvatica; disincentivazione consumo di terreni".

"I bambini sono stati particolarmente entusiasti - commentano gli organizzatori - per una domenica diversa in città, immergendosi nel mondo contadino e sono stati coinvolti in giri sui trattori, giochi con la paglia, nell'immersione delle mani nei semi e nelle farine, momenti divulgativi del mondo agricolo.

Un modo per parlare con tutti e spiegare il duro lavoro dietro ai prodotti alimentari di qualità che mangiamo".

Domani ad Alessandria è in programma il corteo a piedi da viale Milite Ignoto alla centrale piazza della Libertà.

Annunciato l'incontro con il prefetto Alessandra Vinciguerra e i rappresentanti delle istituzioni, "che vorranno ascoltare le nostre ragioni. Oggi qui, domani a Torino, a dopodomani Bruxelles", aggiunge il Coordinamento Agricoltori Autonomi".





