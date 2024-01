Torino-Ceres: Uncem, Trenitalia e Gtt intervengano contro disagi

Disagi per i pendolari della Torino-Ceres nella prima settimana di esercizio della ferrovia dopo la riapertura. A segnalarli, con una nota, è l'Uncem. "È necessario che Gtt e Trenitalia si parlino per organizzare i trasporti in fase transitoria sulla Torino-Ceres - spiegano Marco Bussone, presidente Uncem nazionale, e Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte - il caos di questi ultimi giorni è avvenuto perché i due vettori probabilmente non si sono parlati.

I pullman che non passano, gli orari dei bus indisponibili sul sito dei treni, i treni che non ci sono, i cambi gravissimi a Ciriè per salire a Germagnano, i passaggi a livello chiusi in eterno non dimostrano efficienza e puniscono gli utenti".

Per Uncem è "inaccettabile" che da parte di Trenitalia non sia stata comunicata una data certa sul ritorno dei treni a Ceres e a Pont Canavese, sulla linea Sfm1. "Sindaci e utenti sono molto molto arrabbiati per questa condizione di abbandono dei pezzi montani delle due linee. Trenitalia si attivi, dica qualcosa, batta un colpo, scelga di esserci e non si nasconda".





