Sacerdote centenario, 'pensavamo Hitler fosse unico e invece...'

Ha compiuto 100 anni oggi, proprio nel Giorno della Memoria, don Guido Ottria, sacerdote da 76 ed esorcista a lungo. Decano del clero di Alessandria, nato a Trisobbio nel 1924, già Vicario Generale della Diocesi e Giudice del Tribunale ecclesiastico regionale, celebra ancora messa in città nella parrocchia di San Paolo, di cui fu co-fondatore nel 1978.

"Durante il tempo del seminario le notizie erano scarse. - ricorda don Ottria - In seguito siamo venuti a conoscenza di quanto fosse successo. Ci eravamo illusi che dopo la Shoah e la Guerra mondiale si aprisse un futuro diverso. Purtroppo, l'attualità ci sta mettendo di fronte a un tragico rivolgimento delle attese. Avevamo pensato Hitler fosse l'unico e il più tragico autore del male, ma purtroppo siamo stati smentiti".

Con il male don Guido ha dovuto confrontarsi anche nell'esperienza di esorcista. "L'ho vissuta come un ministero di consolazione verso persone afflitte da mali incomprensibili - confida - cui facevano fatica a dare un nome. Vere possessioni sono molto rare, ho incontrato situazioni di grande debolezza psicologica. L'opera del male, probabilmente, ha dimensioni più ampie e subdole, come vediamo dagli avvenimenti tragici che insanguinano il presente, manifestazioni di vero disprezzo della vita umana, sperpero di energie e risorse per il perseguimento della distruzione e della morte".



