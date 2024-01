Delmastro a Torino, 'nel sistema giustizia i primi risultati'

Il 2024 sarà l'anno in cui "confermare i significativi risultati" raggiunti nella partita per il miglioramento del sistema giustizia. Il sottosegretario Andrea Delmastro arriva a Torino per l'inaugurazione dell'anno giudiziario e rivendica i meriti dell'azione di governo in un comparto che, afferma, "può diventare la forza motrice dell'intero Paese". Parole che gli avvocati e i magistrati piemontesi, il cui pensiero è rivolto alla situazione del distretto, accolgono però con freddezza e frecciatine.

Gli interventi delle toghe contengono riferimenti continui al caso Ivrea, dove gli uffici della procura sono flagellati dalla penuria di personale e dai carichi di lavoro. "Hanno ragione - commenta il sottosegretario a fine cerimonia - ma la loro è una fotografia impietosa dell'inefficienza dei governi precedenti".

Delmastro, dal palco dell'aula magna del Palagiustizia subalpino, ha inserito tra i buoni risultati dell'esecutivo "l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione del tempo di definizione dei processi". Una base di partenza da consolidare con un maxi-piano di assunzioni. "Saremo il primo governo a saturare le coperture", assicura. Non solo dei giudici, ma anche degli educatori nelle carceri.

La platea torinese, tutti i giorni alle prese con i capricci del sistema telematico o con la mancanza di cancellieri, assistenti e pure di giudici onorari di pace (solo 15 sui 139 in organico), non si infiamma. Il procuratore reggente, Sabrina Noce, dice che "le dichiarazioni di Delmastro sembrano un film".

Lungo l'applauso del pubblico. Simona Grabbi, presidente dell'ordine degli avvocati, usa toni più sfumati ma rintuzza il sottosegretario sulla possibilità di colmare le 'scoperture' citando proprio una relazione del ministro Nordio.

L'impressione, comunque, è che non si voglia arrivare al muro contro muro. Lo spiega spiega il presidente della Corte d'appello, Edoardo Barelli Innocenti: "Se rivolgiamo delle critiche ai governi di qualsiasi colore è solo per avere migliori strumenti di lavoro".



