Controlli interforze ad Asti, due giovani arrestati

La Polizia di Stato di Asti, con la Squadra Mobile, ha arrestato due giovani di 23 e 24 anni, trovati in possesso, durante la perquisizione personale e locale presso le loro abitazioni ed estesa anche ad un garage, di alcune decine di grammi di sostanza stupefacente, poi sequestrati.

Gli arresti sono avvenuti nell'ambito di un servizio di controllo straordinario interforze, nel corso del quale sono stati controllati 6 esercizi pubblici, 24 veicoli, identificate 168 persone ed elevate 8 sanzioni amministrative e tre provvedimenti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini stranieri non in regola con le norme sul soggiorno.





