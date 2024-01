Auto sbuca nel buio, scontro con un'auto nell'Alessandrino

Incidente stradale con un'auto finito finita contro un cinghiale, la notte scorsa, sulla provinciale 30 nel territorio di Cassine (Alessandria).

L'automobilista non ha fatto in tempo a frenare e l'impatto è stato inevitabile. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato l'uomo molto spaventato e l'ungulato riverso, senza vita, sul margine della carreggiata. Gravi i danni all'auto.

I militari rinnovano la raccomandazione a prestare la massima prudenza lungo le strade extraurbane, in particolare al crepuscolo e all'alba, quando i cinghiali vanno alla ricerca di cibo.



