Anticiclone africano, in Piemonte sfiorati i 20 gradi

Si cominciano ad aprire le gemme nei viali e nei giardini di Torino dove l'anticiclone africano ha portato oggi la temperatura massima vicino ai 20 gradi, come pure in altre aree del Piemonte. Nel centro del capoluogo regionale, alla stazione meteo Arpa collocata ai Giardini Reali, il termometro ha raggiunto i 17.8 gradi, uno in più nella stazione periferica in via Reiss Romoli.

In provincia di Novara, ad Armeno, ancora più caldo: oggi massima a 19.8 gradi: nelle Langhe registrati 19.1 gradi a Treiso, 18.7 a Belvedere Langhe: nel Monferrato 18 a Vignale; a Cuneo 17.6.

Il caldo primaverile è la conseguenza - spiega Arpa - dei venti innescati dalla "discesa di una saccatura dalla Russia verso i Balcani" che ha prodotto "inversione termica subito seguita da un forte aumento delle temperature".

Domani e dopodomani Arpaa prevede "fitte nebbie sulle pianure nelle ore più fredde, che ad est, potranno persistere localmente per tutta la giornata, ed essere solo in parziale sollevamento nelle ore centrali".

E' previsto un leggero, progressivo, calo delle temperature.





