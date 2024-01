Alessandria, 250 trattori per il via alla lunga protesta

Iniziata, oggi, con una grande partecipazione, la protesta del Coordinamento degli Agricoltori Autonomi delle province di Alessandria e Asti. Ben 250 i trattori all'apertura del presidio - durerà fino al 3 febbraio - in viale Milite Ignoto. Le ragioni della mobilitazione - comuni a tutta Europa - sono: prezzi troppo bassi di vendita, costi altissimi, burocrazia, politiche UE che non rispondono alle esigenze diverse dei territori.

"La nostra è una protesta apolitica, nel pieno rispetto della legalità - rimarcano Gabriele Ponzano e Gian Piero Ameglio, portavoce del Movimento - non contro qualcuno, ma per qualcuno: per il futuro delle nostre famiglie e aziende. E garantire cibo sano e italiano".

Al presidente della Regione Alberto Cirio rivolto l'invito ufficiale a intervenire alla chiusura del presidio, sabato 3 febbraio. "Venga ad ascoltare di persona le nostre richieste".





