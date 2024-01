Un giovane vende droga in auto, arrestato nell'Alessandrino

Un giovane del Pavese, 26 anni, è stato fermato dai carabinieri di Tortona (Alessandria), verso le otto di sera, a Castelnuovo Scrivia per spaccio di droga e, processato per direttissima, è stato condannato a un anno e dieci mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, e al pagamento di tremila euro di multa.

I militari hanno notato un uomo, 40 anni, entrare in un'auto, consegnare del denaro al conducente e uscirne con un piccolo oggetto. L'hanno seguito e hanno verificato che aveva con sé un involucro con residui di cocaina, che hanno ritenuto fosse appena stata consumata, e una dose di hashish. È stato segnalato come assuntore. Il giovane in auto aveva una banconota da 50 euro e sotto la cuffia del cambio nascondeva sessantasei dosi termosaldate di cocaina e quindici di eroina, oltre a due pezzi di hashish. Complessivamente erano 60 grammi di stupefacenti che, sul mercato, avrebbero potuto fruttare circa 3.500 euro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA