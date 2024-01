Ufficio turismo di Verbania torna alla Darsena di Villa Giulia

L'ufficio del turismo (Iat) del Comune di Verbania tornerà alla Darsena di villa Giulia, ora ristrutturata e agibile, in corso Zanitello a Pallanza, che riaprirà il 12 febbraio, salvo imprevisti tecnici nel trasloco, con i consueti orari: da lunedì a sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30 (chiuso domenica e festivi). Per il trasloco gli uffici saranno chiusi dal 29 gennaio all'11 febbraio.

"L'obiettivo generale dell'intervento sulla Darsena che permette il ritorno dell'ufficio turismo - segnala la sindaca Silvia Marchionini - è stata la riqualificazione dei locali interni e della terrazza superiore dell'edificio. L'intervento, per 665mila euro, fa parte dei fondi europei del Pnrr ottenuti (in tutto 20 milioni di euro) grazie ai progetti presentati dall'amministrazione di Verbania con il bando di Rigenerazione urbana".

Si tratta, come viene evidenziato dalla sindaca, "di lavori che si innestano su un progetto di rilancio complessivo del lungo lago di Pallanza per continuare a farla più bella e attrattiva. Per Pallanza in questi anni l'elenco degli interventi va dal lungo lago su viale delle Magnolie realizzato sei anni fa, per passare dalla riqualificazione completa di piazza Garibaldi, del consolidamento del muro a lago in zona imbarcadero, continuando con i lavori sui palazzi Biumi Innocenti e Viani Dugnani con la riapertura del Museo del Paesaggio, il rinnovamento del giardino di villa Giulia, i lavori di restauro al Mausoleo Cadorna, il progetto di nuovo parcheggio multipiano in via Crocetta, il servizio turistico che sarà esteso ai prossimi mesi della salita al campanile di San Leonardo, gli interventi in piazza Pedroni e la nascita del Distretto del Commercio".

A ciò si devono aggiungere gli interventi privati in corso di svolgimento alle cantine della ex Villa Branca e all'imbarcadero per il nuovo bar sulla terrazza a lago.



