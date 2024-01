Tratta dei minori, Piemonte patrocina film 'Sound of freedom'

La Regione Piemonte ha ospitato oggi nel grattacielo torinese in cui ha la propria sede la presentazione di Sound of Freedom di Alejandro Monteverde, al quale ha dato il patrocinio. Il film, evento al boxoffice negli Usa dove dal luglio scorso ha incassato oltre 184 milioni di dollari, è in uscita in Italia il 19 febbraio. Basato su una storia vera, la pellicola racconta di un agente federale che, dopo avere salvato un ragazzino dai trafficanti di bambini, scopre che la sorellina è ancora prigioniera e decide di lasciare il lavoro e addentrarsi nella giungla colombiana per salvare anche lei.

"La pellicola - sottolinea la distributrice italiana Federica Picchi, fondatrice di Dominus Production - non ha scene di violenza e può essere visto anche dai bambini. Il tema però è molto drammatico: la tratta dei minori a scopo sessuale. Ogni anno in Italia scompaiono 17mila bambini, di cui 13 mila stranieri e quattromila italiani, mille dei quali spariscono per sempre".

"Si pensa - rimarca l'assessore alle Politiche sociali del Piemonte, Maurizio Marrone - che il fenomeno inaccettabile della tratta dei minori riguardi solo il terzo mondo, ma non è così.

E' giusto quindi sostenere questa produzione per segnalare il tema all'attenzione pubblica. Il fatto che lo faccia un film d'azione con Jim Caviezel è importante per raggiungere un pubblico più ampio".



