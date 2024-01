Plastico ferroviario da 100 metri quadrati a dopolavoro a Torino

Dopo il grande successo dello scorso anno, il plastico dei treni in miniatura del dopolavoro ferroviario di Torino riaprirà nuovamente le porte al pubblico per la gioia dei grandi e dei piccini. Il 27 e 28 gennaio sarà possibile vedere 100 metri quadrati di paesaggio attraversato da 250 metri di binari percorsi da venti treni, tutto in scala 1 a 87. L'ingresso è gratuito con orario dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, con ingresso da via Sacchi 63.

L'attenzione del visitatore sarà attirata dalla batteria di fuoco dello Chaberton, dalla linea filobus, dal car system, dalla funicolare, dall'ovovia, dalla seggiovia, dal porto canale con la chiusa e, grandi novità, il temporale seguito dall'arcobaleno e la nevicata sulle piste di sci. Molti altri angoli di spettacolo ammalieranno gli occhi di chi percorrerà il perimetro del plastico. L'ingresso e il flusso saranno regolati dai volontari del dopolavoro che, in caso di grande affluenza, faranno durare la visita al massimo 15 minuti.



