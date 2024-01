Moglie di un carabiniere sventa una truffa ai danni di anziana

Una truffa è stata sventata nel Biellese grazie a una impiegata di banca moglie di un carabiniere. Quando un'anziana cliente si è presentata nella filiale dicendo di dover effettuare un bonifico urgente di 3.000 euro al figlio in difficoltà, l'impiegata si è insospettita.

Parlando con la cliente ha cercato di avere qualche informazione in più e l'anziana ha raccontato che era stata contattata dal figlio tramite WhatsApp da un numero di cellulare diverso dal solito chiedendo un bonifico urgente per pagare alcune spese.

L'impiegata ha visto poi che l'accredito doveva essere fatto su un conto estero e da qui ha iniziato a insospettirsi, quindi ha chiamato il figlio. L'uomo ha confermato che assolutamente non era stato lui a chiamare la madre per chiederle soldi. La donna è stata dunque tranquillizzata e la truffa è stata bloccata. Ora saranno avviate le indagini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA