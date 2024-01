Manutenzione dei bus, fatturato Gm cresciuto del 70% in 5 anni

In cinque anni G.M., l'azienda di Villafranca Piemonte (Torino) leader nella manutenzione degli autobus, ha visto crescere del 70% il suo fatturato, che nel 2023 è arrivato a 7 milioni e 648mila euro. Nel suo stabilimento vengono 'curati' ogni anno quasi 2mila veicoli delle maggiori società di trasporto pubblico e privato italiane, su una superficie di circa 40mila metri quadrati.

"Proseguiamo con impegno il percorso di crescita sin qui compiuto innovando la gamma di servizi con nuove strutture dedicate - spiega Maurizio Gallo, ceo della società - siamo partner fiduciari dei principali marchi mondiali di settore attivi nella costruzione e allestimento di bus urbani, suburbani e granturismo fatto che ci rende fieri".

L'obiettivo - prosegue Gallo - "è raggiungere in modo sostenibile i 10 milioni di ricavi annui, rafforzando al contempo la valorizzazione del nostro patrimonio di autobus d'epoca quale segno di riconoscenza alle nostre radici stante anche, a opera di Confindustria, l'elezione di Torino a Capitale della Cultura d'Impresa 2024".

L'azienda è stata fondata nel 1963 in un garage di Villafranca Piemonte da Giuseppe Gallo e Carla Maero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA