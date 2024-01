La finale di Sinner alla Nuvola Lavazza con i Carota Boys

Anche a Torino, dopo le Atp Finals, è di nuovo Sinner mania. Dopo la vittoria di oggi in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic, la città si prepara ad assistere alla prima finale di Slam del campione azzurro. E per vivere al meglio il momento sono in arrivo anche i Carota Boys, con i quali sarà possibile assistere al match contro Daniil Medvedev alla Nuvola Lavazza.

Domenica mattina, infatti, Lavazza propone Open Caffè, una colazione pre match aperta a tutti i fan di Jannik Sinner per vedere insieme la finale su maxischermo, con i fan ufficiali dell'altoatesino, i Carota Boys. Gli ingressi sono a partire dalle 8.30 fino a esaurimento posti, con iscrizione da domani su https://lavazza-experience.it/.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA