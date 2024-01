Frana al Frejus, in autunno cantieri per galleria ferrovia

Saranno avviati in autunno i cantieri per la riapertura della galleria della linea ferroviaria internazionale tra l'Italia e la Francia interrotta per una frana caduta a fine estate nel territorio di Freney (Francia).

Lo rende noto Sncf Reseau, che oggi ha illustrato i lavori per la messa in sicurezza della parete della montagna di La Praz dalla quale si sono staccati 15mila metri cubi di rocce, finendo sulla ferrovia e sulla strada dipartimentale 1006, bloccate dal 27 agosto, nonché sull'autostrada A43, dove circolazione è consentita su 2 corsie anziché 4. Attualmente si lavora per la messa in sicurezza della montagna franata.



