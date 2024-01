Dopo Londra #Pesto masterpiece a Sestriere, per 3 giorni

Dopo Londra, la campagna promozionale #Pesto Masterpiece of Liguria ha fatto tappa a Sestriere, il mortaio gigante è stato sistemato in piazza Fraiteve. "Celebriamo la storica amicizia tra Liguria e Piemonte, regioni legate a doppio filo sia nell'economia sia nel turismo. - ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti - Lo facciamo con la presenza iconica del mortaio gigante, la cui immagine ha già fatto il giro d'Europa, ma anche con numerosi eventi collaterali, dallo show cooking dedicato al pesto all'intrattenimento musicale.

Nel week end saranno organizzate una serie di attività e appuntamenti di intrattenimento per adulti e bambini al Pesto Snow Park, allestito per l'occasione, con una pista di pattinaggio, show cooking con lo chef Roberto Panizza, après ski e degustazioni a tema.

La campagna di promozione #Pesto Masterpiece of Liguria, promossa dalla Regione Liguria e realizzata in collaborazione con Agenzia In Liguria, proseguirà nei prossimi giorni al festival di Sanremo, e nei prossimi mesi a Milano e Parigi.

"Abbiamo messo volentieri a disposizione per tre giorni la centrale Piazza Fraiteve - spiega il sindaco Gianni Poncet - per quella che è un'importante occasione di comunicazione, di interscambio e promozione reciproca. Sestriere e le montagne olimpiche della Vialattea saranno a loro volta al centro di una nuova promozione estiva che andremo a definire grazie alla collaborazione avviata con la Regione Liguria"



