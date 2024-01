In occasione del concerto della Chicago Symphony Orchestra, questa all'Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto, La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ha raccolto oltre 40mila euro che saranno destinati alle ricerche di tre ricercatori italiani rientrati in Italia, all'Istituto di Candiolo, dall'estero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA