Caso Pozzolo, prima uscita pubblica per Giorno della memoria

Prima uscita pubblica per Emanuele Pozzolo dopo la notte di Capodanno trascorsa nell'ex asilo di Rosazza, durante la quale è partito un colpo dalla sua pistola che ha ferito alla gamba il trentunenne Luca Campana.

Questa mattina il deputato sospeso da Fratelli d'Italia ha partecipato davanti alla sinagoga di Vercelli alla cerimonia per il Giorno della memoria, organizzata dalla prefettura in collaborazione con Provincia, Comune e Ufficio scolastico territoriale. Insieme con le altre autorità, Pozzolo ha ascoltato gli interventi della presidente della Comunità ebraica Rossella Bottini Treves e del prefetto Lucio Parente in ricordo degli ebrei vercellesi deportati, e a seguire gli interventi del sindaco Andrea Corsaro (suo difensore) e del presidente della Provincia Davide Gilardino. "Sono qua per il Giorno della Memoria ma non parlo", ha detto ai cronisti che si sono avvicinati al lui, mettendosi le dita a forma di ics sulla bocca.

Pozzolo ha preso parte anche alla successiva cerimonia nel salone di rappresentanza della prefettura, ma in una posizione più defilata e lontano dal luogo degli interventi istituzionali.

A metà della cerimonia, dopo qualche saluto e abbraccio, ha abbandonato la sala.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA