Carabinieri arrestano un giovane per maltrattamenti alla moglie

Continui maltrattamenti fisici e psicologici, subiti da oltre un anno, sono stati denunciati da una giovane ad Alessandria nei giorni scorsi. Il marito ora è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni personali e, dopo una notte in carcere, ha ricevuto dal gip del Tribunale di Alessandria la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla convivente e al loro figlio neonato. L'uomo è stato allontanato dalla casa di famiglia, con l'applicazione del braccialetto elettronico.

I militari era intervenuti di notte, lo scorso 15 gennaio, dopo la segnalazione di un litigio in un appartamento. Avevano faticato a calmare il marito e avevano trovato la giovane con una mano insanguinata, che aveva indicato loro un coltello da cucina e piangeva. Dalla camera da letto arrivava il pianto del bimbo. Donna e neonato sono stati soccorsi e accompagnati in caserma, dove sono stati accolti da personale specializzato nella "stanza per le audizioni protette", realizzata nell'ambito del progetto "Una stanza tutta per sé" dall'Arma dei carabinieri in collaborazione con Soroptimist International d'Italia.

L'uomo non risulta nuovo a episodi del genere: era già stato denunciato per lo stesso reato a novembre, ma in quell'occasione si era sottratto all'arresto fuggendo prima dell'arrivo dei carabinieri e rendendosi poi irreperibile.



